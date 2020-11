Rivarolo, nasconde la cocaina nel bagno di casa: arrestato pensionato

Un pensionato di 67 anni è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga, ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri di Rivarolo, insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Volpiano. Nell'abitazione di Rivarolo dell'uomo, già noto proprio per l'attività di spaccio, sono stati sequestrati circa 50 grammi di cocaina nascosta all'interno del bagno in un sacchetto di cellophane, oltre a cinque dosi già confezionate e pronte per essere vendute. In casa l'uomo aveva anche ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Dopo la convalida dell'arresto, in tribunale a Ivrea, al 67enne sono stati concessi i domiciliari.