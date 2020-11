Torino: all'arrivo della polizia butta 1600 euro da balcone, indagato

Quando la compagna ha aperto la porta di casa agli agenti, si è barricato in camera e ha buttato dalla finestra 1665 euro, provento della sua attività di spacciatore, e droga, ma è stato comunque denunciato. E' successo a Torino, in via Poma.

La vicenda

Gli agenti della polizia di Stato si sono presentati alla porta di casa della coppia, al quinto piano di uno stabile. La compagna ha aperto e il giovane, un 23enne, si è chiuso in camera da letto, ha aperto la finestra e ha lanciato la somma di denaro e una decina di grammi di marijuana, recuperati dalla polizia sotto nel cortile. In casa è stato ritrovato materiale utile al confezionamento della sostanza. Il ventitreenne, con precedenti specifici, è stato indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.