Torino, droga nel cuscino: per nasconderla resta sdraiata a letto

Per evitare che gli agenti trovassero la droga, nascosta nel cuscino, una ragazza è rimasta sdraiata a letto durante la perquisizione. Ma questo non ha evitato che la giovane, 25 anni, venisse denunciata e il suo compagno coetaneo arrestato perché trovati in possesso di 60 grammi di cannabinoidi. L'episodio è accaduto a Torino.

La ricostruzione dei fatti

La coppia si trovava nell'appartamento dei genitori del giovane. Proprio nella camera da letto, dentro ad alcuni cassetti, i poliziotti hanno scoperto degli involucri in cellophane contenenti infiorescenze di marijuana. Ma l'atteggiamento della ragazza ha insospettito gli agenti che hanno deciso di farla alzare dal letto e hanno scoperto che all'interno della federa del cuscino c'era un sacchetto in plastica sottovuoto contenente un pezzo di hashish e un bilancino di precisione. Nel portafogli della ragazza sono stati poi trovati anche un involucro in plastica contenente alcuni grammi di marijuana e 100 euro in contanti.