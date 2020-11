Incidente sulla Tangenziale Sud di Torino, ferite 4 donne

Nello scontro, avvenuto all'altezza di Orbassano, sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è capovolta. Le quattro donne rimaste ferite sono state accompagnate in ospedale

Code e traffico questa mattina sulla Tangenziale Sud di Torino, all'altezza di Orbassano, dopo l'uscita Sito interporto, per via di un incidente stradale che ha coinvolto due auto e ha causato il ferimento di quattro donne. A scontrarsi una Lancia Ypsilon, sui cui viaggiavano una donna di 62 anni e la figlia di 42 anni, residenti a Gravere (Torino), e un Suv Hyundai Tucson, con a bordo due donne, di 69 e 34 anni, residenti a Settimo Torinese. Nell’impatto, la prima auto si è ribaltata. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, mentre le quattro ferite sono state trasportate all'ospedale San Luigi di Orbassano.