Incidente a Torino, auto si scontra con un furgone: un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in strada Cebrosa a Torino. Secondo quanto ricostruito. Secondo i primi accertamenti, il conducente di una Fiat Panda non avrebbe dato la precedenza al furgone durante una svolta per entrare in passo carraio. Nello schianto sono rimasti feriti in maniera seria i conducenti dei due veicoli mentre il passeggero della Panda è deceduto. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.