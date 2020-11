Ivrea, ordini droga organizzati sui social: arrestati tre giovani

La polizia a Ivrea ha arrestato tre giovani per spaccio di droga. Sono due italiani e un marocchino, residenti in città, di 20, 21 e 23 anni. Le indagini sono durate circa 10 mesi.

La vicenda

I tre spacciavano a Ivrea e nei Comuni limitrofi: attraverso le piattaforme social prendevano gli appuntamenti con i clienti per mettersi al riparo da eventuali intercettazioni telefoniche. I luoghi di incontro venivano individuati, di volta in volta, all'interno di bar, sale giochi e discoteche della zona (gli esercenti sono risultati completamente estranei), o anche in luoghi pubblici, come la stazione ferroviaria, abitualmente frequentati dai tossicodipendenti. L'attività dei tre non si è interrotta neanche durante il periodo di lockdown. Nel corso dei controlli antidroga della polizia stati sequestrati oltre 300 grammi di hashish e marijuana, tredici grammi di cocaina, una mitraglietta artigianale e 38 cartucce.