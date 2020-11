Covid, in Piemonte 4.787 casi su 24.901 tamponi effettuati

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 348, 8 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 4.833, 43 in più

A fronte di 24.901 tamponi processati (ieri 13.578), sono 4.787 i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte. Sono 77 i decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale, dei quali 11 si sono verificati oggi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 4.903. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 348, 8 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 4.833, 43 in più. L'incremento dei guariti è di 1.866. I soggetti in isolamento domiciliare sono 58.017.