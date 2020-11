Torino, in auto con droga nonostante abbia sintomi Covid: arrestato

Un 53enne doveva restare a casa in isolamento, ma è stato fermato dalla polizia a Collegno. È stato ammanettato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e indagato per i reati di contraffazione e detenzione di armi

Doveva restare a casa in isolamento, perché aveva manifestato sintomi compatibili con il Covid, ma è stato fermato in auto dalla polizia. Un 53enne è stato arrestato dalla polizia a Collegno, nel Torinese. Sequestrate 25 dosi di cocaina, nascoste sulla vettura. L'uomo ha negato di avere una casa e di percepire il reddito di cittadinanza. A tradirlo un grosso mazzo di chiavi. Dagli accertamenti è risultato essere anche titolare di una ditta. Nel suo appartamento sono stati rinvenuti altri 30 grammi di cocaina pura, sostanza da taglio, materiale da confezionamento, bilancini di precisione, oltre a tre proiettili inesplosi di diversi calibri illegalmente detenuti e un'arma giocattolo sprovvista di tappo rosso. Il 53enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e indagato per i reati di contraffazione e detenzione abusiva di armi.