Meteo a Torino: le previsioni di oggi 9 novembre

La situazione meteo in città

A Torino nebbia in graduale sollevamento. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da SW con intensità di 1 km/h. Possibili raffiche fino a 4 km/h. Temperature minime comprese tra 6 e 8 °C e massime comprese tra 15 e 17 °C. Zero termico a 2950 metri. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A TORINO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

La situazione nel resto del Piemonte

Nebbia sulle zone di pianura, con riduzioni della visibilità su strade e autostrade, sole altrove. Temperature con valori massimi fino a 14 gradi a Torino

La situazione meteo nel Canavese

Soleggiato sul Canavese - Biellese. Vento da Sud-Ovest con intensità di 1 km/h. Raffiche fino a 4 km/h. Temperature minime comprese tra 4 e 9 °C e massime comprese tra 13 e 17 °C. Zero termico a 2900 metri.

La situazione meteo nel Novarese

Nebbia in graduale sollevamento. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Ovest con intensità di 3 km/h. Possibili raffiche fino a 5 km/h km/h. Temperature minime comprese tra 9 e 10 °C e massime comprese tra 16 e 17 °C. Zero termico a 2950 metri.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è mediocre, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 31,8 µg/m³.