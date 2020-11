Covid, in Piemonte 2.876 nuovi contagi su 13.036 tamponi

Numeri più bassi, oggi, anche per l'incremento dei ricoveri: più 8 in terapia intensiva (in totale 312), più 173 negli altri reparti (4540)

Tornano a scendere sotto quota 3000 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) registrati dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Oggi sono 2876, di cui 43% asintomatici, con 13036 tamponi processati. I numeri di ieri erano di 3884 contagi e 14.819 tamponi. Numeri più bassi, oggi, anche per l'incremento dei ricoveri: più 8 in terapia intensiva (in totale 312), più 173 negli altri reparti (4540). I decessi sono 49, dei quali 10 relativi a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono in totale 51.404, i guariti di oggi 768.