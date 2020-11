Torino, uccise l’amico: disposta perizia psichiatrica su imputato

Il giudice di Ivrea, Vincenzo Bevilacqua, ha disposto la perizia psichiatrica su Alberto Diatto, il 61enne di Biella a processo per l'omicidio di Roberto Moschini, 57 anni, a Vistrorio la sera tra il 19 e il 20 luglio 2019.

La decisione

La decisione è arrivata oggi al termine della seconda udienza del processo in Corte d'Assise in corso al tribunale di Ivrea, dopo la testimonianza in aula rilasciata dallo psichiatra che ha avuto in cura l'imputato. L'incarico della perizia verrà conferito martedì prossimo, 10 novembre, al professor Elvezio Firpo.