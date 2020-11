Covid, in Piemonte 3.577 nuovi contagi su 16.022 tamponi

I ricoverati in terapia intensiva sono 233, venti in più rispetto a ieri, quelli negli altri reparti 3.525. Quattro i decessi registrati oggi

Con 16.022 tamponi processati, sono 3.577 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, il 44% dei quali asintomatici. Sono 37 i decessi comunicati dall’Unità di crisi regionale, quattro dei quali registrati nella giornata di oggi. Aumenta ancora la pressione sugli ospedali: i ricoverati in terapia intensiva sono 233, venti in più rispetto a ieri, quelli negli altri reparti 3.525, 146 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 37.819, i guariti dall'inizio dell'emergenza sono 35.351. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)