Val Grande, salvati i due escursionisti dispersi

Si è concluso alle 3 di questa mattina il recupero di una copia di cittadini svizzeri che si era persa nella zona della Colma di Belmello, in val Grande, la vasta area tra l'Ossola e il Verbano. I due sono stati riaccompagnati a valle dal Soccorso alpino. Erano affamati e infreddoliti, ma in buone condizioni. I volontari del Soccorso alpino erano stati allertati ieri sera per portare aiuto ai due escursionisti che avevano lanciato un sos dicendo di essersi persi e di non essere in grado di ritrovare il sentiero per tornare a valle, dove avevano lasciato l'auto.