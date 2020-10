Coronavirus, in Piemonte 1.625 contagi su 11.637 tamponi

Il 47% dei positivi risultano essere asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva salgono a 102, otto in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono 1.849, con un incremento di 247 pazienti

Sono 1625 oggi i nuovi contagi da Covid-19 registrati dall'Unità di crisi regionale, dopo l'esito degli 11.637 tamponi processati. Il 47% sono asintomatici mentre i decessi sono 14. I ricoverati in terapia intensiva salgono a 102, otto in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono 1.849, con un incremento di 247 pazienti. Le persone in isolamento domiciliare sono 19.316. Ieri era stato raggiunto il numero record di casi positivi giornalieri, nella seconda ondata: 2287, a fronte di 12.657 tamponi processati. Si aggiungono oggi 98 pazienti "virologicamemente guariti", mentre 1.554 lo sono "clinicamente". (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)