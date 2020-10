Incidente Caluso, auto ribaltata: morta donna, ferito figlio di 5 anni

Incidente mortale nella notte a Caluso, lungo la Statale 26 della Valle d'Aosta. Vittima una donna di 31 anni. Era a bordo di una Fiat Stilo condotta dal marito di 26 che, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata in prossimità di una rotatoria. La donna è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Con i due viaggiava il figlioletto di 5 anni che, al pari della madre, è stato sbalzato fuori dal mezzo. È stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato al Regina Margherita di Torino in gravi condizioni. Per la mamma, invece, non c'è stato niente da fare. Il conducente della vettura, ferito ma non in pericolo di vita, è stato ricoverato al Giovanni Bosco di Torino. Il nucleo famigliare risulta domiciliato al campo nomadi di Ivrea (in provincia di Torino).