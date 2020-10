Malessere per Lollobrigida, salta inaugurazione Lovers Film Festival

"Purtroppo - sottolinea la direttrice del Festival a tema Lgbt, Vladimir Luxuria -, in accordo con il Museo Nazionale del Cinema abbiamo dovuto prendere questa decisione per evitare di sottoporre l'amica Gina Lollobrigida a uno stress che potesse aggravare il suo lieve malessere"

L'inaugurazione del Lovers Film Festival, in programma questa sera a Torino, è stata annullata per un lieve malessere di Gina Lollobrigida, madrina della serata "sulla cui presenza di assoluto rilievo era stato costruito l'intero evento".

"Purtroppo - sottolinea la direttrice del Festival a tema Lgbt, Vladimir Luxuria -, in accordo con il Museo Nazionale del Cinema abbiamo dovuto prendere questa decisione per evitare di sottoporre l'amica Gina Lollobrigida a uno stress che potesse aggravare il suo lieve malessere, che fortunatamente non desta preoccupazione. Ci scusiamo con il pubblico anche a nome suo". Lo showcase musicale con Le Kikies, previsto nell'ambito della serata, sarà recuperato in altra data.