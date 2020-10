Coronavirus, in Piemonte 821 contagi su 9.707 tamponi

È di 821 nuovi contagi, dei quali 487 asintomatici, e quattro decessi il bilancio dell'emergenza coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte. Aumentano i ricoveri: 43 quelli in terapia intensiva, tre in più di ieri, e 658 quelli in altri reparti, 63 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento sono 7.537. I tamponi diagnostici processati sono 9.707. L'Unità di crisi regionale segnala anche 85 nuovi guariti rispetto a ieri, con altri 509 piemontesi in via di guarigione. Dall'inizio della pandemia, dunque, in Piemonte ci sono stati 4.194 decessi e 41.895 positivi, mentre i guariti sono 29.134. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)