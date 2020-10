Ivrea, salta tubatura acquedotto: strada allagata e quartiere a secco

Chiusa al traffico in entrambe le direzioni via Torino, all'altezza di via Bellini, nel tratto vicino alla scuola primaria Olivetti

A Ivrea, in via Torino, si è verificata la rottura di una tubatura dell'acquedotto che ha causato l'allagamento della strada e il sollevamento dell'asfalto. Il tratto interessato, chiuso al traffico in entrambe le direzioni, è quello all'altezza di via Bellini, vicino alla scuola primaria Olivetti. Intanto, a causa del guasto gran parte degli abitanti del quartiere San Grato sono senz'acqua dalle 8 di questa mattina. I tecnici della Smat sono al lavoro per ripristinare il servizio.