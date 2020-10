Torino, sfreccia in un supermercato su monopattino rubato: arrestato

Il giovane è finito in manette per ricettazione: girava sul mezzo in un centro commerciale a Lingotto. Nel suo zaino i carabinieri hanno trovato 6 smartphone e 500 euro in contanti

È stato arrestato dai carabinieri di Torino per ricettazione un 25enne gabonese che a bordo di un monopattino elettrico rubato sfrecciava all'interno del centro commerciale 8Gallery, a Lingotto. Il giovane, risultato irregolare sul territorio nazionale e sprovvisto di documenti, non ha saputo spiegare come è entrato in possesso del mezzo. All'interno del suo zaino sono stati trovati 6 smartphone di ultima generazione ancora con le confezioni integre, dal valore complessivo di circa 2.500 euro, e 500 euro in contanti.