Pino Torinese, carabinieri interrompono rave party

Questa mattina i carabinieri hanno messo fine a un rave party illegale, in un bosco di Pino Torinese. I militari hanno sorpreso una cinquantina di persone mentre ballavano senza rispettare le normative anti Covid. Per evitare sanzioni, alla vista dei carabinieri, la maggior parte dei ragazzi è fuggita, mentre chi non è riuscito a scappare è stato identificato.