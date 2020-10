Incidente a Torino, auto finisce contro un dehor: ferita una donna

Un'auto è finita contro il dehor di una gelateria di corso De Gasperi, nel quartiere della Crocetta, a Torino, la scorsa notte. Nello scontro una donna, che era sull'auto è rimasta ferita. Il dehor, all'angolo con corso Einaudi, dopo l'impatto con un'Alfa MiTo è stato distrutto. Per fortuna in quel momento non c'erano clienti, ancora da accertare le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118, i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco.