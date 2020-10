Fanno saltare bancomat nel Torinese, ladri scappano a mani vuote

L'esplosione ha provocato danni anche a due automobili parcheggiate nelle vicinanze. Avviate le indagini per risalire agli autori del tentato furto

Tentato furto la scorsa notte ad uno sportello bancomat della banca Unicredit a La Loggia (Torino). I ladri, che sono riusciti a dileguarsi restando però a mani vuote, hanno utilizzato dell'esplosivo per far saltare in aria l'atm, che è rimasta danneggiata. Danni anche a due automobili parcheggiate nelle vicinanze. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.