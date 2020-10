Coronavirus Piemonte: registrati 401 positivi nelle ultime 24 ore

In un solo giorno solo 6 i ricoverati in più in terapia intensiva, negli altri reparti l’incremento è di 34. Nessun decesso registrato, 69 i guariti

Brusco aumento di contagi e ricoveri in Piemonte: in un solo giorno solo 6 i ricoverati in più in terapia intensiva (totale ora a 22), negli altri reparti l'incremento è di 34 (totale a 345). I nuovi casi di positività sono 401 (di cui 267 asintomatici, 27 in Rsa, 62 in ambito scolastico). Non c'è stato alcun decesso, 69 i guariti, 3.943 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi diagnostici finora processati sono 777.967 di cui 424.728 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO).