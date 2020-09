Moncalieri, denunciato 75enne per adescamento di minori

Un uomo di 75 anni è stato denunciato dai carabinieri a Moncalieri (Torino) per adescamento di minori, reato per cui era già stato indagato in passato. Secondo l'accusa, l'uomo andava nei parchi e nei giardini pubblici per scegliere le proprie vittime, ragazzini, tra i 12 e 14 anni. Poi, con la scusa di fargli ascoltare la musica dello Zecchino d'oro, tentava di farli salire nella propria auto. Sono stati proprio i minorenni a chiamare i militari che hanno fermato il molestatore, denunciandolo.