Coronavirus, in Piemonte 100 nuovi casi a fronte di 6.660 tamponi

Su 6.660 tamponi effettuati sono 100 i nuovi positivi al coronavirus accertati in Piemonte. Di questi 63 sono asintomatici, un solo caso è invece di importazione. Sono due i decessi che si registrano nelle ultime 24 ore. Stabile a 12 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre le persone in cura presso gli altri reparti sono 193, 13 in più rispetto a ieri. I guariti di oggi sono invece 55, con altri 364 pazienti in via di guarigione. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.527. I tamponi diagnostici finora processati sono 714.369, di cui 396.001 risultati negativi. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Quindici positivi ad Asti, tre in una scuola

intanto, ad Asti si contano 15 nuovi casi, tra cui alcuni familiari della comitiva di persone di ritorno da gite a Oulx (Torino) e Caorle (Venezia). Altri tre contagi sono invece stati rilevati alla scuola Martiri, due dei quali sono insegnanti, ma sono tutti asintomatici o paucisintomatici, come riferito dal commissario dell'Asl locale, Giovanni Messori Ioli. Due classi sono state messe in isolamento fiduciario per 48 ore, fino al referto dei tamponi. "Finora i test effettuati sono stati circa un centinaio e sono risultati negativi. Il referto di un altro centinaio arriverà domani”, spiga Messori Ioli. Il virus rilevato dall'Asl di Asti è un ceppo ad elevata carica virale, "altamente infettante e contagioso - conclude - ed è molto facile da prendere".