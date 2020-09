Coronavirus, in Piemonte 95 nuovi casi

I ricoverati in terapia intensiva sono 8, uno in più rispetto a ieri, mentre sono 163 le persone in cura negli altri reparti

Sono 95 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Piemonte. Lo riporta l'Unità di crisi regionale, che comunica un solo decesso nell'ultimo giorno, per un totale di 4.157 vittime da inizio emergenza. I nuovi guariti sono invece 35, con altri 399 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 8, uno in più rispetto a ieri, mentre sono 163 le persone in cura negli altri reparti, una in meno rispetto a ieri. I soggetti in isolamento domiciliare sono 2.247. I tamponi diagnostici finora processati sono 682.282, di cui 379.273 risultati negativi.