Coronavirus Piemonte: 84 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Con l'esito di poco meno di altri 6.000 tamponi sono 84, oggi, i contagi da Coronavirus registrati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Sul totale, 64 sono asintomatici, 45 i 'contatti di caso'. C'è stato un decesso, 40 guariti e 365 pazienti in via di guarigione. Non cambia il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sempre 7, mentre sono 21 in più i pazienti negli altri reparti (in totale 164). Dall'inizio dell'anno scolastico, i casi di positività accertati attraverso gli accessi diretti (hotspot allestiti dalla Regione) al test con il tampone sono 24, su un totale di 767, tra studenti e personale scolastico, che hanno usufruito del servizio. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.222. I tamponi diagnostici finora processati sono 676.662, di cui 376.712 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).