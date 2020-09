Volpiano, dipendente infedele derubava sua azienda: denunciato

A Volpiano, in provincia di Torino, tre cittadini romeni sono stati denunciati per appropriazione indebita e ricettazione. Sono ritenuti dai carabinieri responsabili dei furti avvenuti in una ditta della quale uno dei tre era dipendente. Dietro ai furti c'era infatti un autista della società, 64enne.

L'arrivo dei carabinieri

I militari lo hanno sorpreso mentre spostava la merce (44 bancali) dal suo furgone a quello dei due complici, parcheggiati a breve distanza dall'azienda.