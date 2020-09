Coronavirus in Piemonte, 98 nuovi positivi e nessun decesso

Lieve incremento dei ricoverati, 7 i pazienti in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri) e 142 non in terapia intensiva (+2)

Sono 98 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove non si registra nessun decesso. E' questo il quadro dell'emergenza Coronavirus nella Regione. (LA DIRETTA - LO SPECIALE)

Le vittime dall'inizio della pandemia, secondo i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale, restano dunque 4.154, mentre i positivi salgono a 34.339. Sono 49 invece i piemontesi guariti rispetto a ieri, per un totale di 27.499, con altri 360 in via di guarigione. Lieve incremento dei ricoverati, 7 i pazienti in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri) e 142 non in terapia intensiva (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.177. I tamponi diagnostici finora processati sono 668.312, di cui 373.272 risultati negativi.