Coronavirus Piemonte, registrati 117 nuovi contagi

Oggi non sono avvenuti decessi, mentre scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva e sale quello negli altri reparti d’ospedale. Sono 2.098 le persone in isolamento domiciliare

Netto aumento nei contagi registrati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Sono 117 (di cui 81 asintomatici) in più rispetto a ieri, un dato quasi triplo rispetto all'incremento comunicato 24 ore prima (+39). Anche oggi non c'è stato alcun decesso, scende a 6 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-2), ma sale (+11) quello dei pazienti negli altri reparti, ora in totale 123. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.098, i casi di guarigione 29, mentre altri 335 sono considerati in via di guarigione. I tamponi diagnostici finora processati sono 649.585 (+4861 rispetto a ieri), di cui 363.248 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).