Coronavirus, in Piemonte 82 nuovi contagi. Calano i ricoverati

Sono 82, di cui 59 asintomatici, i nuovi contagi da Coronavirus comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, a fronte di 3.728 tamponi eseguiti. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 28, invece, i pazienti guariti. In calo il numero dei ricoveri: in terapia intensiva attualmente ci sono 8 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 100 (-4). I soggetti in isolamento domiciliare sono 1.989. I tamponi diagnostici finora processati sono 638.051, di cui 357.884 risultati negativi.