Furti ai danni di anziani, 44enne arrestato nel Torinese

L’uomo è stato bloccato dai carabinieri a Nichelino: aveva appena strappato una collanina dal collo di una 82enne, colpendola anche con un pugno in pieno volto. Le indagini hanno inoltre permesso di contestare all’arrestato altri due tentativi di furto con strappo

Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri a Nichelino, nel Torinese, con l’accusa di rapina aggravata. Nei giardinetti di via Trento, l'uomo ha prima tentato, senza riuscirci, di scippare a una donna di 82 anni la borsa dalle mani, poi le ha strappato con forza una collanina dal collo, colpendola violentemente con un pugno in pieno volto. I militari lo hanno però bloccato e hanno restituito il monile all’anziana, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Moncalieri per un trauma nasale e dimessa con una prognosi di 10 giorni. Le indagini hanno inoltre permesso di contestare al 44enne altri due tentativi di furto con strappo, commessi nella stessa mattinata, ai danni di una 76enne e una 73enne, entrambe di Nichelino.