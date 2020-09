Coronavirus, in Piemonte 112 nuovi contagi: 77 sono asintomatici

Sono 112 i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore. Di questi 77 sono asintomatici. È quanto si legge nel bollettino odierno dell'Unità di crisi regionale, che non registra invece decessi. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sale così a 33.447, mentre le vittime restano 4.152. I ricoverati in terapia intensiva sono 9, come ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 100, quattro in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.755. I tamponi diagnostici finora processati sono 623.285, di cui 349.803 risultati negativi. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - L’ORDINANZA DEL GOVERNATORE CIRIO)