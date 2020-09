Coronavirus Piemonte, 14 positivi in una casa di riposo del Torinese

Sono complessivamente 14 le persone risultate positive al Covid-19 alla casa di riposo "San Francesco" di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO). Si tratta di nove ospiti della struttura e cinque operatori sanitari, come reso noto questa mattina dal sindaco, Alberto Rostagno. "Sono stati fatti i tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale. Dei dipendenti nessuno è residente a Rivarolo", ha spiegato il primo cittadino. Al momento tutti i positivi sono asintomatici.

A Rivarolo si registrano altri due casi, riferibili a cittadini rientrati dalle vacanze: anche loro sono asintomatici e attualmente si trovano in quarantena presso la loro abitazione.

I casi in Piemonte

Intanto, nella giornata di ieri in Piemonte sono stati rilevati 42 nuovi contagi da Coronavirus, di cui 30 asintomatici e 20 importati. L'Unità di crisi regionale ha comunicato inoltre un decesso e 30 guariti in più, per un totale di oltre 27 mila guarigioni. Nove i ricoverati in terapia intensiva, 104 i pazienti in cura presso gli altri reparti.