Coronavirus, in Piemonte registrati 75 contagi nelle ultime 24 ore

È di un decesso e 75 contagi il bilancio dell'emergenza Coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore. L'Unità di Crisi regionale registra anche 23 guariti e sette ricoverati in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza in Piemonte le vittime salgono dunque a 4.148 e i contagi superano quota 33mila (33.064), a fronte di 26.881 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 92, due in più rispetto a ieri, le persone in isolamento domiciliare sono 1.487. I tamponi diagnostici finora processati sono 601.368 di, cui 336.403 risultati negativi. (DIRETTA)