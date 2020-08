Torino: ruba bici e viene inseguito e picchiato dal proprietario

Il proprietario della bicicletta ha riportato una ferita alla fronte e alle braccia, giudicata guaribile in una settimana, mentre il ladro, poi arrestato, è finito in ospedale con una frattura del setto nasale

Un uomo di 39 anni, di origine marocchina, ha rubato una bicicletta parcheggiata davanti a un bar di corso Vercelli a Torino ma è stato inseguito e raggiunto dal proprietario, un 35enne del Gambia. Tra i due è scoppiata una violenta rissa. Il 39enne in fuga è poi stato fermato in corso Martorelli dai carabinieri e arrestato per rapina e lesioni personali. Il proprietario della bicicletta ha riportato una ferita alla fronte e alle braccia, giudicata guaribile in una settimana, mentre il ladro è finito all'ospedale San Giovanni Bosco, per la frattura del setto nasale, con prognosi di 30 giorni. I militari hanno restituito la bicicletta al proprietario.