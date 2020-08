Coronavirus, Piemonte 42 nuovi contagi: 32 sono asintomatici

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono attualmente in cura 78 persone

Sono 42 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte. Di questi, riferisce la Regione, 32 sono asintomatici e 24 sono di importazione. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime da inizio emergenza stzionario a 4.143. Sono 5, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono attualmente in cura 78 persone, due in meno. Il numero dei guariti sale a 26.066 (+13) mentre altri 533 sono considerati in via di guarigione. I tamponi diagnostici finora processati sono 558.919, di cui 309.104 risultati negativi. Le persone in isolamento domiciliare sono 978. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)