Incidente stradale nel Torinese, chiuso raccordo per aeroporto Caselle

A causa di un incidente sul raccordo autostradale Torino-Caselle, la carreggiata in direzione dell'aeroporto è chiusa al traffico tra lo svincolo 3 per il Canavese e lo svincolo 4 Caselle-Leinì. Il traffico per Caselle è temporaneamente deviato in uscita allo svincolo 3 sulla ex statale 460 del Gran Paradiso. L'incidente si è verificato al chilometro 7 in prossimità dell'uscita per Caselle-Leini. Sul posto i soccorritori, personale Anas e la polizia stradale.