Coronavirus Piemonte: 27 nuovi casi e un altro decesso

Sono 27 oggi i nuovi casi di coronavirus (19 asintomatici) comunicati dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, 13 dei quali importati. Otto pazienti sono stati dichiarati guariti, 556 sono in via di guarigione. È stato registrato un decesso, mentre risale leggermente il dato dei ricoverati: in terapia intensiva tornano a essere 3 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti sono 80 (+5). Le persone in isolamento domiciliare sono 814. I tamponi diagnostici finora processati sono 540.445, (rispetto al dato di ieri +3298) di cui 296.626 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).