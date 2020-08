Coronavirus, otto positivi a Tortona: "Prudenza ma non panico"

Sono otto le persone positive al Coronavirus registrate ieri a Tortona, 64 quelle in quarantena. "In questi giorni - sottolinea il sindaco, Federico Chiodi - ha suscitato preoccupazione il fatto che il numero dei contagiati in città, seppur ancora molto contenuto, sia leggermente aumentato nell'ultima settimana, così come il numero delle persone sottoposte a provvedimento di quarantena. Innanzitutto va chiarito che la diffusione del Covid è certamente stata contenuta nell'ultimo periodo. Ma la malattia non è scomparsa, anche se può essere cambiata. C'è ancora e probabilmente continuerà a circolare, per cui è da tenere in considerazione che il numero dei contagiati potrebbe ciclicamente aumentare". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)