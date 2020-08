Coronavirus Piemonte: 31 nuovi casi e nessun decesso

Sono trentuno i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi in Piemonte. Venticinque sono asintomatici. Per ventiquattro occorrenze si tratta di "contatti di caso". È quanto si ricava dal bollettino diffuso dalla Regione sulla base delle segnalazioni dell'Unità di crisi. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 31.830. Oggi non sono stati comunicati decessi: il totale resta dunque 4.136. Invariato è anche il numero (3) dei ricoverati in terapia intensiva. I tamponi diagnostici finora processati sono 519.034 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).