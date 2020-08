Scende dall'auto e prende a martellate banca: ricercato nel Canavese

Alcuni passanti hanno annotato il numero di targa del mezzo utilizzato dall'uomo per la fuga: sono in corso accertamenti dei carabinieri di Rivarolo

E' sceso dall'auto e, armato di mazza ferrata, si è messo a colpire le vetrate di un istituto bancario: protagonista dell'episodio un uomo che al momento è ricercato dai carabinieri. E' successo oggi, intorno alle 13, a Rivarolo (Torino). Ad essere danneggiata è la filiale della Deutsche Bank di corso Italia.

L'uomo ha colpito le vetrate all'ingresso della banca, che ha subito ingenti danni. Poi è salito in auto ed è scappato. Alcuni passanti hanno annotato il numero di targa del mezzo utilizzato per la fuga. Gli accertamenti dei carabinieri di Rivarolo sono al momento in corso.