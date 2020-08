Torino, 21 chili di marijuana in un alloggio occupato: 4 ricercati

Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti in corso Grosseto. All’interno del locale sono stati rinvenuti anche 201 grammi di hashish, bilancini e attrezzature per il confezionamento degli stupefacenti

Una segnalazione di occupazione abusiva di un alloggio popolare Atc si è trasformata in un'operazione antidroga. Gli agenti della polizia municipale di Torino, intervenuti in corso Grosseto per un sopralluogo, hanno più volte bussato alla porta dell'alloggio, senza ricevere risposta. Dopo qualche minuto la porta si è spalancata e quattro uomini sono fuggiti di corsa prendendo di sorpresa gli agenti, che entrati nell'appartamento occupato hanno scoperto oltre 21 chili di marijuana nascosti all'interno di tre grandi sacchi neri per immondizia, 201 grammi di hashish, bilancini e altre attrezzature per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.