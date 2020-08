Torino, usura: arrestato 49enne in flagranza di reato

Un uomo di 49 anni, ufficialmente senza fissa dimora e disoccupato, è stato arrestato in flagranza a Torino per usura. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo in largo Sempione, nei giardini intitolati a Peppino Impastato, mentre si faceva consegnare del denaro da una donna: appena ha preso i soldi per lui sono scattate le manette. A quanto ricostruito l’uomo aveva preteso dalla quarantenne 1260 euro a saldo di un prestito di 880 euro, con un tasso di interesse pari al 43%. Secondo gli investigatori è possibile che vi siano altre vittime, persone bisognose che avrebbero fatto ricorso all'usuraio per avere in prestito piccole somme di denaro.