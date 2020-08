Coronavirus, in Piemonte 15 nuovi positivi e nessun decesso

Sono 15 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, di cui sei asintomatici. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, specificando che tre positivi sono di importazione. Il totale dei contagi sale così a 31.698 da inizio pandemia. Le guarigioni sono state 22, mentre altri 632 persone sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 5. I tamponi processati finora sono 503.678. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)