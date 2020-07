Una donna di 91 anni è morta ieri sera a San Mauro, nel Torinese, in un alloggio al quarto piano di una palazzina in via XXV Aprile. Il ritrovamento è stato effettuato dei vigili del fuoco chiamati per domare un incendio all'interno dell'alloggio della donna. È probabile che la donna sia deceduta intossicata a causa del fumo che si è sprigionato dalle fiamme.