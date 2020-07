Ivrea, ragazzino di 12 anni fa arrestare il padre violento

L’uomo, 33 anni, era già stato arrestato per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia a metà giugno. Vittima delle violenze la moglie

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ivrea dopo aver aggredito la moglie, dalla quale si sta separando. A far scattare l’intervento dei militari è stato il figlio della coppia, un ragazzino di 12 anni che, di fronte al nuovo episodio di violenza, ha chiamato il 112 dicendo: "Papà dice che ci ammazza tutti".

I precedenti

L’uomo, di origini romene, è recidivo: era già stato arrestato dai carabinieri di Cuorgnè (Torino) per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia a metà giugno, quando la donna a seguito dell’aggressione era finita al pronto soccorso. Al tribunale di Ivrea è già in corso un processo nei confronti 33enne per episodi avvenuti nel 2018.