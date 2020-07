Coronavirus, in Piemonte 14 nuovi casi e un decesso

Sono 14, dieci dei quali asintomatici, i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte. Un solo decesso è stato registrato nell’ultimo giorno, mentre i nuovi guariti sono 13, oltre ad altre 655 persone in via di guarigione, ossia negative al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Stando ai dati diffusi dall'Unità di crisi, quindi, dall'inizio della pandemia in Piemonte si contano 26.052 guariti, 4.128 decessi e 31.636 contagi. Come negli ultimi giorni, il numero dei ricoverati in terapia intensiva è stabile a cinque, in netto calo quello dei pazienti in cura negli altri reparti, sceso a 124, 12 in meno rispetto a ieri. I tamponi diagnostici finora processati sono 493.315, di cui 270.744 risultati negativi. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)