Torino, cocaina e una pistola rubata in casa: due arrestati

I poliziotti si sono insospettiti a causa dell'atteggiamento di uno dei due, fermato in via Monti per un normale controllo. Poi durante la perquisizione in casa sono state trovate la droga e la pistola

Due uomini di 25 e 35 anni sono stati arrestati a Torino dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia per ricettazione, detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'arresto

I poliziotti, insospettiti dall'atteggiamento del 35enne che era stato fermato in via Monti per un normale controllo, hanno scoperto che l'uomo aveva in tasca oltre 700 euro in contanti. Durante la perquisizione nella sua abitazione, dove era presente il 25enne, anche lui di origini albanesi, sono saltati fuori 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e una pistola semiautomatica risultata rubata all'inizio dell'anno.