Coronavirus, in Piemonte 12 nuovi contagi e un decesso

Sono 12 i nuovi contagi in Piemonte, di cui sette asintomatici. Inoltre, si registrano 12 guariti e un decesso. Lo riporta l'Unità di Crisi della Regione in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I ricoverati in terapia intensiva restano cinque, dato invariato negli ultimi due giorni, mentre quelli non in terapia intensiva sono 143, due in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 654. I tamponi diagnostici finora processati sono 486.073, di cui 267.170 risultati negativi. Dall'inizio della pandemia si sono registrati 4.126 morti, 31.606 contagi e 26.019 guariti. Sono 659 i pazienti in via di guarigione.